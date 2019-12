Policija aiztur jau iepriekš sodītas kabatzagles

Sievietes devās uz lietotu apģērbu veikalu Rīgas centrā, un policisti viņām sekoja. Veikalā viena no sievietēm izvilka kādai jaunietei no plecu somas naudas maku, kurā atradās 85 eiro, un padeva to savai pāriniecei. Cietusī notikušo pat nebija pamanījusi. Kad garnadzes izgāja no veikala, policisti viņas aizturēja, kā arī atguva zagto maku ar naudu, kas tika atdots cietušajai jaunietei.