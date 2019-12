Makrons aicina protestētājus nesabojāt Francijai Ziemassvētkus

Divu nedēļu streiki par plānotajām pensiju reformām ir izraisījuši plašus traucējumus visā Francijas satiksmē. Vilcienu operators SNCF sacīja, ka Ziemassvētku laikā pakalpojumi tiks "nopietni ietekmēti". Jau sestdien kursēja tikai puse no parastajiem ātrgaitas TGV vilcieniem un puse metro līniju Parīzē bija slēgtas.

Dažas arodbiedrības aicinājušas svētku laikā ieturēt pauzi, taču CGT uzstāj, ka streiks jāturpina. Saskaņā ar ārkārtas plānu, kuru sagatavojis dzelzceļa uzņēmums SNCF, 23. un 24.decembrī kursēs 41% no ātrgaitas vilcienu CGT reisiem.

Pusei no aptuveni 400 000 pasažieriem, kas iegādājušies biļetes uz šiem datumiem, tiks dota iespēja doties iecerētajos ceļojumos, bet pārējiem uzņēmums lūgs mainīt savus plānus.

Francijā jaunā pensiju sistēmas reforma paredzētu, ka daudzām darbavietām tiktu atceltas visizdevīgākie pensiju nosacījumi, tāpat arodbiedrības baidās, ka jaunā sistēma nozīmēs, ka darba ņēmējiem būs jāstrādā ilgāk, bet par to iegūtu mazāku pensiju.

Pēdējā desmitgadē oficiālais pensionēšanās vecums Francijā ir paaugstināts no 60 līdz 62 gadiem, taču tas joprojām ir viens no zemākajiem turīgo valstu vidū. Piemēram, Apvienotajā Karalistē pensionēšanās vecums ir 66 gadi, un to plānots pacelt līdz 67 gadiem.