KNAB pēta Rīgas domes shēmas

Ja Ameriks pēc KNAB viesošanās viņa dzīvesvietā atkāpās no vicemēra amata, pēc identiskām kratīšanām pie Ušakova, mērs šādu soli nespēra, lai gan tieši viņa paraksti bija uz aizdomīgajiem daudzmiljonu darījumiem Rīgas satiksmē.

No cietuma pret pusmiljonu lielu drošības naudu iznāca arī Rīgas satiksmes pretlikumīgajos darījumos iespējamais starpnieks Māris Martinsons, no kura ātro kredītu firmas galvaspilsētas vicemērs Ameriks savulaik guva pasakainu peļņu. Ušakovs nekad nav deklarējis, ka būtu saņēmis kādu labumu no konkrētās pašvaldības kapitālsabiedrības. Bet Eksmēra dzīvesbiedrei, neskatoties uz ietekmīgo stāvokli, deklarācijas visas darbības laikā nebija pienākums sniegt.