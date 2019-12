“Ūdeņraža trolejbusus” konsultējuši par 322 000 eiro

iepriekš nav piedalījies valsts vai pašvaldību iepirkumu konkursos. Radījums secina, ka lauvas tiesu no tā apgrozījuma pirms diviem gadiem sastādīja tieši no “Rīgas satiksmes” saņemtā nauda. Informācija par to, ka šis uzņēmums jebkad būtu bijis saistīts ar ūdeņraža transportu vai citām eksperimentālām tehnoloģijām, publiski nav atrodama.