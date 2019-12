Publiskots pašmāju piedzīvojumu filmas "Ziemassvētki džungļos" rullītis

Producentam Robertam Vinovskim šoreiz filmā piešķirta varonīga loma - glābt dāmu, kas iekritusi baseinā. Tā kā sausu kreklu krājums nav bezgalīgs (mēģinājumiem sekoja 6 īstie dubļi), mēģinājumu laikā baseinā varonīgi leca aizvietotājs - Džerijs. Kā var noprast no bildes, skats bija neaprakstāmi lielisks. P.s. Ņemot vērā, ka ārā ir +33, daži šo uzskata par iekārojamāko lomu filmā. Video sekos. #ZiemassvetkiDzunglos #studijalokomotive

A post shared by Ziemassvētki džungļos (@ziemassvetkidzunglos) on Sep 17, 2019 at 2:17am PDT