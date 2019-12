“Pēc smagā kritiena viss bija jāmācās no jauna – ne tikai vairs nevarēju staigāt, bet arī ķermeņa augšdaļa tika ietekmēta. Bija jāmācās ēst, izmantot telefonu, rakstīt uz datora klaviatūras un pat nosēdēt bija liels izaicinājums, jo vēdera un muguras lejasdaļas muskuļi nestrādāja, kā arī rokās ne visi muskuļi strādāja. Līdz ar to visas kustības bija jāiemācās no jauna,” atklāj Gustavs.

Gustavs pēc negadījuma īpaši izjutis apkārtējo atbalstu, kas palīdzēja nepadoties un turpināt tiekties uz priekšu. “Sajūta bija, ka palīdzēja visi – ģimene, draugi, Latvijas BMX saime un pat nepazīstami cilvēki," savās sajūtās dalās Gustavs un atzīst, ka draugi visvairāk palīdzēja saglabāt dzīvesprieku. “Kad atgriezos mājās no slimnīcas, draugi bieži mudināja doties ārā no mājas, lai dotos pastaigās, vai veda uz ballītēm, kā jau jauniem cilvēkiem pienākas. Savukārt no pārējiem bija finansiāls atbalsts, kas palīdzēja nodrošināt fizioterapiju mājās, labus rehabilitācijas centrus un citas nepieciešamās lietas. Par to visu es būšu mūžīgi pateicīgs visiem, kas bija ar mani un palīdzēja,” emocionāli turpina Gustavs.