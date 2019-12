Atrasta saikne starp kucēniem un pret antibiotikām izturīgu baktēriju uzliesmojumu

Līdz šim baktērijas uzliesmojums 13 ASV štatos skāris 30 cilvēkus, kas slimības simptomus sajuta kādā brīdī no 2019. gada janvāra līdz novembrim. Četri no šiem cilvēkiem tika nogādāti slimnīcā.

Lielākā daļa saslimušo ziņoja, ka ir bijuši kontaktā ar kucēniem. Piecpadsmit no šiem cilvēkiem bija saskārušies ar kucēniem no dzīvnieku veikaliem. Divpadsmit cilvēki bija saskārušies tieši ar dzīvnieku veikalu ķēdes “Petland” kucēniem, bet divi no tiem bija tās darbinieki.