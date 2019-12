Svētkos esiet uzmanīgi ar pirotehniku un gādājiet par bērnu drošību

NMPD izsaukumu statistika liecina, ka svētkos lielākoties traumas un negadījumi notiek alkohola reibumā. Ierasti ir lūzumi, galvas traumas, plēstas, dziļas brūces pēc kritieniem, arī vairāku ķermeņa daļu smagi ievainojumi, krītot no liela augstuma, piemēram, balkoniem vai kāpnēm.

NMPD pārstāve atzīst, ka gada nogalē pirotehnika mediķiem sagādā vislielākās raizes. Lai gan no traumām, kas rodas no pirotehnikas, ir iespējams izvairīties, kā norāda Freimane, nav bijis neviens gads, kad kāds šādi nebūtu nopietni cietis. Piemēram, pērn gadu mijā smagi cieta trīs cilvēki, bet gadu iepriekš cietušo skaits bija rekordliels - 12 cilvēki. Tāpat gadu no gada vērojami gadījumi, kad ar pirotehniku cilvēki traumējas arī vairākas dienas pirms vai pēc pašas Jaungada nakts.