Tirdzniecībā nonākušas festivāla "Rīgas ritmi 2020" superbiļetes

Improvizācijas, džeza un pasaules mūzikas festivāls "Rīgas ritmi 2020" notiks no 1. līdz 4. jūlijam un ar īpašu programmu atzīmēs divdesmit gadu jubileju. Īsteniem mūzikas faniem jau ir iespēja pirmajiem iegādāties festivāla superbiļetes. Ar superbiļeti varēs apmeklēt visus trīs festivāla galvenos koncertus VEF kultūras pilī no 2. līdz 4. jūlijam, sēdēt VIP sēdvietās, attiecīgi izbaudīt gan labāko redzamību, gan perfektu skaņas kvalitāti un arī ietaupīt 50 procentus no parasto ieejas karšu cenas.