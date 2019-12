Parlamenta komisiju vadītāju vidū sēdes visbiežāk kavējuši Bondars un Ašeradens

Kā liecina parlamenta mājaslapā pieejamie dati, pēc Saeimas sanākšanas parlaments izveido komisijas, nosakot to locekļu skaitu un uzdevumus. Komisijas tiek veidotas, ievērojot frakciju proporcionālu pārstāvību. Izņēmums ir Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ievēlē divus deputātus no katras Saeimā pārstāvētās frakcijas, un Nacionālās drošības komisija, kurā iekļauj vienu pārstāvi no katras frakcijas.