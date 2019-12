Par 1,5 miljoniem eiro plāno pārbūvēt Rundāles pils jumtu

Rundāles pils muzejs ir izsludinājis konkursu par Rundāles pils jumta pārbūves pirmo, otro un ceturto kārtu. Būvdarbu pirmajā kārtā būs jāmaina jumts daļā no pils ēkas dienvidu un rietumu korpusa, otrajā kārtā - daļā no dienvidu korpusa un daļā no austrumu korpusa, neskarot jumta segumu virs Zelta zāles, savukārt ceturtajā kārtā - daļā no rietumu korpusa un ziemeļrietumu šķērskorpusa.