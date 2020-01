Šovakar sākas Žurkas gads! 2020. gada astroloģiskā prognoze

Kādi tad ir Žurkas gadā dzimušie cilvēki? No vienas puses strādīgi, labi ģimenes cilvēki, gudri, attapīgi, no otras puses intriganti un baumotāji. Mīl sabiedrības uzmanību, ballītes un azartspēles. Tieksmē pēc stabilitātes un komforta Žurkas velk savā aliņā visu, ko vien var, tātad ir krājējas. Dažreiz, dzenoties pēc naudas, aizņemas to no radiem un draugiem, diemžēl uz neatdošanu. Mīlas lietās sentimentāla, apbur partneri ar savu šarmu, tai pašā laikā pati jūtas nesaprasta un nelaimīga. Žurkai piemērotākie partneri ir Pūķis, Vērsis un Pērtiķis. Starp Žurkām sastopami slaveni politiķi, biznesmeņi, arī mūziķi.