Kriminālvajāšanai izdotie Jurašs un Zakatistovs var atsākt piedalīties Saeimas darbā

Attiecībā uz Saeimas deputātu Jurašu minētās normas par spēkā neesošām tika atzītas, sākot no 2019.gada 31.janvāra. Saistībā ar izdošanu kriminālvajāšanai kopš šā gada jūnija Saeimas darbā pilntiesīgi nevarēja piedalīties arī "KPV LV" deputāts Zakatistovs.

ST pārstāve Plāte pirmdien apliecināja, ka tiesas spriedums nozīmē to, ka arī citiem Saeimas deputātiem, kuri tikuši atstādināti no darba Saeimā, jo ir izdoti kriminālvajāšanai, ir tiesības pēc sprieduma spēkā stāšanās pildīt Saeimas deputāta pienākumus pilnā apmērā.

Līdz ar to iepriekš dažādos procesos kriminālvajāšanai izdotie Saeimas deputāti Juris Jurašs un (JKP) un Atis Zakatistovs (KPV LV) no šodienas var atsākt piedalīties parlamenta darbā, izriet no ST pārstāves Kristiānas Plātes iepriekš skaidrotā.