Centos ēst mazāk, arī sportot, bet tievāks no tā nepaliku. Tāds haoss vien bija, jo nebija nekādas nojausmas, kā tas ir - ēst pareizi. Sapratu, ka nevar noskriet krosu un tad ēst visu, kas pagadās.. Tā tas nestrādā.

Nesen atgriezos no divu nedēļu ilga komandējuma ārzemēs. Pēc sešu deju iestudēšanas paspēju apmeklēt arī piecus, fiziski ļoti smagus riteņbraukšanas treniņus, izskriet krosu un piedalīties boksa treniņā. BET - atgriežoties mājās, uzkāpu uz svariem un ieraudzīju 106kg (!!!) Tas bija rekords. Biju pamatīgi apvēlies un skats spogulī pavērās ļoti nepatīkams. Drēbes vairs nederēja un, šņorējot kurpes, elpot normāli vairs nebija iespējams. Sapratu, ka tālāk vairs nav kur.. Viss, ir jārīkojas!

Par Stokholmas diētu biju dzirdējis jau iepriekš. Zināju, ka daudzi Latvijā atpazīstami cilvēki bija notievējuši, pateicoties tieši šai metodei. Kādu laiku nepameta sajūta, ka vajadzētu izmēģināt arī pašam. Un tad vienā radu saietā par to atgādināja mana brālēna meita. Laikam viņai palika manis žēl, redzot, kas notiek!

Stokholmas diētu ievēroju bez jebkādām grūtībām. Es to pat nesauktu par diētu, jo visu laiku biju paēdis un ne reizi neizjutu izsalkuma vai bada sajūtu. Ēdienu receptes bija daudzveidīgas un gardas, bet pats svarīgākais - svars kritās diezgan strauji. Ņemot vērā manu diezgan neprognozējamo darba specifiku, visu perfekti neizdarīju un pieļāvu arī atkāpes no plāna. Tomēr rezultāti neizpalika. Jau pavisam drīz kurpes atkal varēju uzvilkt bez aizdusas un smagām nopūtām, bet bikšu siksnu varēju pievilkt par diviem caurumiem ciešāk. Baigais prieks bija brīdī, kad, izņemot no skapja sen nevilktas un glaunas žaketes, atkal varēju tās aizpogāt (smejas)!