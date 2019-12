Kā no filmas: pārdošanā nonākusi futūristiska "Zvaigžņu ceļa" māja

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Viens no neparastākajiem nama elementiem ir milzīgs lidostas angāra logs, kas nosedz veselus divus mājas stāvus. Šo milzīgo logu ir iespējams pacelt augšup, tādējādi apvienojot mājas iekšpusi ar pagalmu, kuru var apskatīt no stikla "levitējošās" ēdamzonas.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Ēkas cena ir 10 miljoni ASV dolāru, un tā sastāv no sešām guļamistabām, pagalma, baseina, kuru var redzēt no virtuves, ēdamistabas un viesistabas. Īpašums aizņem teju 11 000 kvadrātmetru, vēsta žurnāls "The Wall Street Journal".