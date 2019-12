Rīgas domē iesniegta iniciatīva par 40.autobusa maršruta saglabāšanu

Viņa skaidroja, ka 12.decembrī tika izplatīta ziņa, ka no 2020.gada 2.janvāra "ātrais un ierastais" 40.autobusa maršruts tikšot aizstāts ar "lēnu un līkumojošu" trolejbusa maršrutu, kuram piešķirts 4.numurs. Atšķirībā no 40.autobusa, kurš šķērsoja Mūkusalas apli pa Salu tiltu, 4.trolejbusa maršrutu ir paredzēts virzīt tieši pa Mūkusalas apli.

"Plānotais 4.trolejbusa maršruts ne tikai palielinās satiksmes sastrēgumus šajā transporta mezglā, bet arī būtiski pagarinās laiku, ko ikkatrs pasažieris, kas brauc no Ziepniekkalna, pavadīs ceļā," uzsvēra iniciatīvas pārstāve.

Viņa atzīmēja, ka plānotais ceļā pavadāmais laiks no Ziepniekkalna līdz centram pēc Ziepniekkalna iedzīvotāju aplēsēm varētu pagarināties par 15-30 minūtēm atkarībā no diennakts laika. Rīgas domē norādīja, ka plānotais 4.trolejbusa brauciens it kā kļūšot ilgāks tikai par divām līdz sešām minūtēm, tomēr iniciatīvas grupa "40.autobuss" šos skaitļus neuztver kā ticamus, jo "absurdie skaitļi" jau norādot, ka aprēķini, visticamāk, neesot izdarīti.