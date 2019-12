Eksperts: ASV demonstrē gatavību turpināt pildīt Baltijas valstu drošības sarga funkcijas

Viņš pastāstīja, ka Krievija domā nevis par NATO dalībvalstu rīcību, bet par to, ko darīs, kā rīkosies ASV. No šādām pozīcijām raugoties, ASV ir devusi skaidru signālu, ka NATO, arī ASV, šeit ir klātesoša un turpina pildīt savas funkcijas.

"Krievija labi apzinās, ka šobrīd ir zināma asimetrija un tai ir priekšrocības gaisa telpas kontrolē. To ir atzinuši eksperti no dažādām pusēm. No tā viedokļa ir pilnīgi leģitīmi stiprināt savas aizsardzības funkcijas, neizejot uz kādu eskalācijas apli un neprovocējot to. Šobrīd pretgaisa aizsardzības jomā ir daudz darāmā, tāpēc arī ir šis simboliskais žests, kas apliecina, ka ASV par to domā un ir gatava atbalstīt," sacīja Sprūds.