Harijs Stailzs otro nedēļu numur 1

Nedēļas griezumā albums pārdots 89 000 vienību, liecina mūzikas un video pārdošanas apjomu izsekošanas sistēmas «Nielsen SoundScan» dati.

Arī iepriekšējais Stailza albums «Harry Styles» (2017) startēja topa 1. vietā.

Noklausies albumu.

Ziemassvētku nedēļā no 6. uz 2. vietu pakāpies kanādiešu dziedoņa Maikla Bublē (Michael Bublé) 2011. gada albums "Christmas".

3. vietā nemainīgi aizpagājušās nedēļas līderis reperis Rodijs Ričs (Roddy Ricch). 21 gadu vecā Riča, īstajā vārdā Rodrika Mūra (Rodrick Moore) albums "Please Excuse Me for Being Antisocial" pārdots 73 000 vienību.

Meraijas Kerijas 1994. gada albums "Merry Christmas" savukārt pakāpies no 8. uz 4. vietu. Albumā iekļauta Kerijas pašas sacerētā svētku dziesma "All I Want for Christmas Is You", kas savukārt otro nedēļu pēc kārtas ir pieprasītākā dziesma "Billboard Hot 100" topā.

Meraija Kerija FOTO: publicitātes

Top5 noslēdz Bilijas Eilišas spilgta debija "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".