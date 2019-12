"Splendid Palace" viena no gada labākajām filmām - "Parazīts"

Filma var lepoties ar 70 miljoniem dolāru kases ieņēmumos savā valstī un kļuvusi par ienesīgāko “Zelta palmas zara” ieguvēju Ziemeļamerikā, nopelnot vairāk nekā 20 miljonus dolāru. Filmai ir labas izredzes iekļūt visu laiku labāko filmu desmitniekā “Oskara” balvu kategorijā “Labākā filma svešvalodā”, kas no šā gada pārdēvēta par “Labāko starptautisko pilnmetrāžas filmu”.

Decembrī “Parazīts” tika nominēts ASV Aktieru ģildes balvai par izcilu aktieru ansambļa veikumu kinofilmā. Šāds gods ārzemēs uzņemtam darbam izrādīts vien otro reizi visā ģildes balvu pasniegšanas vēsturē. ASV Aktieru ģildes balvas norāda uz potenciālajiem ASV Kinoakadēmijas balvu laureātiem; līdzšinējie - “Karaļa runa” (The King’s Speech, 2010), “Argo” (2011), “Putnu vīrs” (Birdman, 2014) un “Uzmanības centrā” (Spotlight, 2015). Attiecīgi Džūnho Bona filma varētu pretendēt uz “Oskara” balvām dažādās kategorijās, ieskaitot arī labākās filmas titulu. Dienvidkorejas kino tas būtu nozīmīgs sasniegums, jo līdz šim neviena šīs valsts pieteiktā filma nav bijusi nominēta ASV Kinoakadēmijas balvai.

Līdztekus panākumiem apmeklējuma un balvu ziņā, “Parazīts” kļuvis par spilgtu fenomenu popkultūrā. Holivudas zvaigznes to atzīst par vienu no gada lieliskākajām filmām, cilvēki izplata GIF failus un mēmes sociālajos tīklos, un par šo kinodarbu neizbēgami ir kaut kas zināms pat tad, ja tā nav redzēta. Vienas filmas varones skandētie vārdi, kas palīdz viņai ielāgot savu viltus identitāti, nodēvēti par “Džesikas džinglu” – to plaši izmanto fanu vidē, un tas jau ir pieejams kā tālruņa zvans.