Pasaulē ir vairāki veidi, kā gatavo dzirkstošus dzērienus, pastāstīšu par dzirkstošajiem augļu un ogu vīniem un to pagatavošanas metodēm Latvijā. Ar nelielām korekcijām to pašu var attiecināt arī uz Latvijā ražotiem sidriem.

Vispirms noraudzē vīnu un pēc tam, lai iegūtu dzirkstis, vīnam pievieno vīna raugu un cukuru. Kad raugs ir sācis pārstrādāt pievienoto cukuru, vīnu sapilda dzirkstošā vīna pudelēs un aizkorķē ar pagaidu korķi. Pēc pāris mēnešiem, kad viss pievienotais cukurs ir norūdzis un spiediens pudelē pieaudzis līdz pat 6 - 7 atmosfērām, vīnu nogatavina ne mazāk kā 6 - 9 mēnešus. Reizēm tas aizņem pat pusotru līdz divus gadus. Tad, kad vīndaris garšojot nogatavināto vīnu, pieņem lēmumu to gatavot pārdošanai, pudeles sakrata un novieto horizontāli plauktos vai speciālās iekārtās, tad pakāpeniski grozot pudeles paceļ vertikāli. Iekārta to izdara 5-7 dienu laikā, savukārt ar rokām tas jāpaspēj izdarīt 20 - 30 dienu laikā. Rezultātā rauga nogulsnes sakrājas pudeles kakliņā. Pēc tam pudeļu kaklus iemērc šķidrumā, kas atdzesēts vairāk kā -20 grādu temperatūrā, nogulsnes sasalst un, atverot pagaidu korķi, ledus ar visām nogulsnēm izšaujas no pudeles. Pēc tam atliek tikai papildināt vīna daudzumu, pudeli aizkorķēt ar dzirkstošā vīna korķi un drošības stiepli, kas vīnu notur pudelē.

No 2018.gada 12 mazie vīndari apvienojot spēkus un ES finansējuma iespējas, īsteno projektu “Latvijas vīna tūre”. Vietnē latvijasvinature.lv vairākās valodās sagatavota informācija par šīm vīna darītavām. Laikus piesakoties varat apciemot saimniecības vai pasūtīt degustāciju. Šogad iespēju apciemot vīna darītavas izmantoja simtiem cilvēku no dažādām valstīm. Ja arī jums ir radusies vēlme to visu redzēt dabā un iedziļināties dzirkstošo vīnu interesantajos ražošanas noslēpumos, noteikti dodieties uz kādu no vīna darītavām, kuras piedāvā dzirkstošos augļu un ogu vīnus! Atzīstamus panākumus šajā jomā sasnieguši “Tēviņu mājas vīnu” saimnieks Ivo Immermanis no Kandavas novada. Martin Samm no Kalvenes pagasta un Lubānas vīna darītavas saimnieks Oskars Žvagins, kā arī “Zilver dzērienu darītavā”, “Tērvetes vīnu” saimnieks, Naukšēnu vīna darītavā.