BB.lv – nenotikušās pārmaiņas un atbalsts Sputņikam

BB un vienlaikus arī laikrakstu Segodnya un žurnāla Telegrafs galvenais redaktors Andrejs Švedovs uz Re:Check jautājumiem piekrita atbildēt tikai rakstiski. Viņš norāda, ka BB gadā publicē ap 30 000 ziņu un “krustojošās ziņas” esot niecīgs procents no visām. Daudz vairāk esot ziņu no Leta un Latvijas portāliem NRA, LA, Diena un pat uz Re:Baltica, tādējādi nevarot runāt par Sputnik ietekmi uz Baltijas Balss lasītāju prātiem. “Nosauciet, lūdzu, LR likumdošanas normas, kuras aizliedz publicēt ziņas, kas publicētas portālā Sputnik,” galu galā pretjautājumu uzdod Švedovs. Paralēli Latvijas portālu un Sputnik ziņām BB regulāri pārpublicē arī Krievijas valsts ziņu aģentūras Ria Novosti un dažādu citu portālu materiālus. Lielu uzmanību tas pievērš tā sauktajām tradicionālajām vērtībām, regulāri publicējot tādus mītus kā masturbēšanas un homoseksuālisma mācīšanu skolās.

Par to, ka BB un Segodnya ir Kremļa propagandas izplatītāji Latvijā, Re:Baltica rakstīja jau pirms pāris gadiem. Norādīja, ka laikrakstu izdod uzņēmums, kura īpašniece ir miljonāra un bijušā Krievijas domes deputāta no Vladimira Putina partijas Vienotā Krievija Eduarda Janakova dzīvesbiedre Ludmila Kalašnika.

Kad šāgada sākumā tika ziņots par portāla Vesti īpašnieka un nosaukuma maiņu, investora vārds netika nosaukts, vien pausts, ka viņš ir no Lietuvas. BB domēna turētājs ir SIA Adline, kas pieder Lietuvas pilsonim Sergejam Motornijam. Švedovs uz Re:Baltica jautājumu par Motorniju aicina visu informāciju meklēt Lietuvas uzņēmumu reģistrā. Tur par šī cilvēka līdzšinējo darbību gan nekas nav atrodams, arī Lietuvas mediju vidē viņa vārds ir svešs.

Ždanokas un Mitrofanova rīkotajā diskusijā Briselē atkārtoti izskanēja, ka krievu valodā iznākošajiem medijiem Latvijā neklājas viegli. “Latvijas krievu žurnālisti galvenokārt raksta Krievijas portāliem. Pat, ja šim žurnālistiem nav simpātiju pret Krieviju, viņiem te darbs un iespēja izteikties neatrodas,” klāstīja Sputnik žurnālists Dorofejevs. Savukārt BB pārstāvis Tatarčuks stāstīja, ka esot situācijas, kad redaktors Švedovs saka – jāpublicē kaut kas cits, “jo lasītājam diemžēl patīk zvaigžņu šķiršanās un visādas tādas lietas”. “Ļoti labi, ka ir Sputnik, lai gan dažreiz pārāk taisnā līnijā, kas dod iespēju Stratcom to vainot to propagandā,” sacīja Tatarčuks.

EP deputāte no Latvijas Krievu partijas Tatjana Ždanoka pašas rīkotās diskusijas dalībniekiem sūtīja videosveicienus, jo bija devusies kārtējā vēlēšanu novērošanas braucienā. Attēlā no labās: Igaunijas EP deputāte Jana Toma, Ždanokas kolēģis Miroslavs Mitrofanovs, Sputnik Latvijā vadītājs Valentīns Rozencovs, žunālists Karens Markarjans, kurš no Latvijas raksta Krievijas medijiem, un BB un Segodnya pārstāvis Andrejs Tatarčuks.