Krievijā nokopēts Tesla Cybertruck. Uz to skatoties, sāp acis

Ložu necauršaujami stikli un virsbūves paneļi, no kuriem droši varētu būvēt raķetes lidošanai kosmosā, kā arī virsbūves dizains, kas zīmēts ar vistaisnāko lineālu. Tā īsumā var raksturot Tesla Cybertruck, kas kopš novembra regulāri parādās ne tikai pasaules medijos, bet arī uz ielas Losandželosas apkārtnē un tagad arī Krievijā. Jāteic gan, ka tas nav oriģināls Cybertruck, bet dažu auto entuziastu pašdarinājums, kas par laimi paliks tikai viens vienīgs, unikāls eksemplārs.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Nosakot pārbūves izmaksu un laika limitu, jau sākotnēji var prognozēt, ka nekas prātīgs no šī projekta nesanāks, jo 30 000 rubļu jeb 434 eiro un 24 stundas, lai no Žiguļa pagatavotu Tesla, nudien nav daudz. Tomēr projekta īstenotāji ir apņēmības pilni un garāžu kooperatīvā ķeras pie darba. Kas no tā sanāca, redzams zemāk pievienotajā video. Un, lai gan krievu Tesla Cybertruck galu beigās izmaksā daudz vairāk un tā radīšana prasa arī daudz vairāk laika nekā sākotnēji prognozēts, projekts var kalpot par iedvesmu citiem entuziastiem ar visvienkāršākajiem līdzekļiem, savām rokām un iztēli īstenot visneparastākās idejas.