Notiesāts cigarešu kontrabandists, kurš cigaretes ieveda peldus

Kā izriet no tiesas sprieduma, šogad 16.septembrī pēc pusnakts abi apsūdzētie vienojās par Baltkrievijā ražotu cigarešu ieviešanu Latvijā. Viens no apsūdzētajiem ūdenslīdēja tērpā pārpeldēja Daugavu, tādējādi šķērsoja abu valstu robežu. Baltkrievijas pusē viņš sev zināmā vietā paņēma novietotās cigarešu kastes un peldus pārvietoja tās no Baltkrievijas uz Latviju.