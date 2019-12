Pēdējā desmitgade Rīgas ostā aizvadīta attīstības un izaugsmes zīmē

Aizejošajā desmitgadē Rīgas ostā attīstījusies arī ražošana, ko pierāda vairāki veiksmīgi un strauji augoši uzņēmumi, kas ostā pēdējos desmit gados realizējuši augstas kvalitātes un iespaidīgu apjomu ražošanas projektus. Veiksmīgs šis periods bijis portālceltņu ražotājam AS “RIKON”, kas ir viena no retajām kompānijām pasaulē, kas ražo celtņus Ziemeļu ostām, kuri ir piemēroti darbam ļoti zemu temperatūru apstākļos. Šie celtņi ir būvēti no speciāla tērauda un spējīgi pilnvērtīgi funkcionēt pat -60C lielā salā. Savukārt uzņēmums “Madesta” šobrīd ir viens no Eiropā lielākajiem dažādu tvertņu ražotājiem – pērn saražots 25 tūkstoši tonnu produkcijas. Uzņēmuma ražotnē Rīgas ostas teritorijā tiek izgatavotas liela izmēra metāla konstrukcijas naftas, gāzes un dažāda veida beramo materiālu uzglabāšanas tvertnēm.