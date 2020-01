Vērienīgā narkotiku biznesā iesaistītām personām arestē €1,5 miljonu vērtus īpašumus

Pagājušajā mēnesī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nodeva kriminālprocesu pret piecām personām saistībā ar narkotisko vielu realizāciju un glabāšanu realizācijas nolūkā lielos apmēros un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Kopumā policijas darbību rezultātā no aprites izņemti apmēram 8,59 kilogrami karfentanila un metadona sajaukuma un 1,839 kilogrami metadona. Šo vielu vērtība melnajā tirgū ir no 669 920 līdz 837 400 eiro. Kā noziedzīgi iegūtai mantai uzlikts arests nekustamajai un kustamajai mantai, tostarp zeltlietām. Daļu no izņemtajām zeltlietām jau ir atpazinušas cietušās personas saistībā ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt pārējām zeltlietām likumīgie īpašnieki vēl tiek meklēti.