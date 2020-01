Pensijas otrā līmeņa uzkrājuma mantošanai gada pirmajās dienās pieteikušies 800 cilvēki

Kā vēstīts, no šī gada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties mantot otrā līmeņa pensijas, bet, ja izvēle netiks izdarīta, uzkrājums tā veicēja nāves gadījumā tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Pēc VSAA 30.septembra datiem, gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju otrā līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% - no 2000 līdz 5000 eiro, 16% - no 5000 līdz 10 000 eiro, bet 6% - vairāk nekā 10 000 eiro lielu kapitālu.