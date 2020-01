Grieķija, Izraēla un Kipra paraksta vienošanos par Vidusjūras gāzesvadu "EastMed"

Turcijas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Hami Aksojs asi kritizēja vienošanās parakstīšanu un raksturoja to kā vienu no "veltīgajiem soļiem", kuru mērķis esot izolēt Turciju un Ziemeļkipras Turku Republiku.

Izraēla plāno no 2025.gada piegādāt dabasgāzi Eiropai pa šo cauruļvadu, kura izmaksas var pārsniegt sešus miljardus eiro. "EastMed" tiktu uzbūvēts no Izraēlas uz Kipru, no turienes - uz Krētas salu un tālāk uz Grieķijas kontinentālo daļu. Gāze no Grieķijas tiktu transportēta uz Itāliju pa citu cauruļvadu.