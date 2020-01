Pasaules diktātu latviešu valodā teicami izpildījuši mazāk nekā 1%

Kopumā tika saņemti darbi no 26 valstīm. Vairākums jeb 1858 dalībnieki to rakstīja Latvijā, 28 darbi bija no Lielbritānijas, 27 - Vācijas, 18 - Spānijas, desmit - no Beļģijas, pa astoņiem darbiem no Norvēģijas un Nīderlandes, septiņi no Zviedrijas, seši no Īrijas, pa četriem no Somijas, Luksemburgas, Lietuvas, Itālijas un ASV, trīs no Polijas, pa diviem no Igaunijas, Horvātijas, Čehijas, Austrālijas, un pa vienam no Taivānas, Portugāles, Izraēlas, Islandes, Francijas, Dānijas, Baltkrievijas.