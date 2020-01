Ar ASV prezidenta Donalda Trampa rīkojumu Bagdādē tika nogalināts viens no politiski ietekmīgākajiem cilvēkiem Irānā - ģenerālis Kasems Soleimani. Latvijas politologi portālam TVNET skaidro iemeslus, kāpēc šis solis pārkāpj ASV līdzšinējās ārpolitiskās nostādnes un kādas ir tā iespējamās sekas.

Grūti pateikt, kāpēc Tramps izvēlējies atbildēt tieši tagad un tik radikāli, norāda Hiršs. "Tas ir nopietns solis, jo ģenerālis nebija tikai ģenerālis, bet arī ļoti tuvs augstākajam garīgajam līderim un, iespējams, bija nākamais varas mantinieks. Viņš bija viens no atslēgas cilvēkiem Irānā," viņš skaidro. Soleimani amats ietvēra arī aktīvu dalību Irānas ārpolitikas veidošanā reģiona valstīs.

Uzbrukums ir ļoti neparasts tāpēc, ka mūsdienu ASV nepiekopj mērķētas slepkavības pret sāncenšu valstu līderiem, uzsver Hiršs. Šis gadījums ir atšķirīgs no Osamas bin Ladena likvidēšanas, jo bin Ladenu un viņa teroristiskās idejas neatbalstīja neviena valsts.

Ilgākā laika posmā iespējami dažāda veida Irānas atbildes soļi, piemēram, uzbrukumi ASV interesēm kādā no Irānas kaimiņvalstīm vai naftas tankkuģu satiksmes traucēšana Hormuza jūras šaurumā, uzskaita Rostoks. Nevar izslēgt, ka Irāna varētu vērsties pret kādu no ASV sabiedrotajiem Tuvajos Austrumos, piemēram, Saūda Arābiju, ko Irāna iepriekš jau ir darījusi.

Trampa autorizētais uzbrukums izpelnījies asu nosodījumu no Irānas un citām reģiona valstīm, taču pagaidām no sabiedrotajiem Eiropā tikpat kā nekas nav dzirdams. ASV demokrāti asi kritizējuši šo soli, Trampa politiskajam sāncensim Džo Baidenam to raksturojot ar vārdiem "dinamīts pulvermucā".