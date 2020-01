Situācija piena pārstrādes sektorā vērtējama pozitīvi

"Vērtējot nozari no patērētāju viedokļa, joprojām redzam stabilu tendenci un pieprasījumu pēc vietēji ražotiem un kvalitatīviem piena un citiem pārtikas produktiem ar augstu pievienotu vērtību. Turklāt aizvien vairāk sastopamies arī ar cilvēku vēlmi baudīt ne vien garšīgus un veselīgus, bet arī videi draudzīgi iepakotus produktus," pauda "Food Union" vadītājs Eiropā.

LETA jau ziņoja, ka "Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā - "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia", lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbj?rn Is", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream". 2018.gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.