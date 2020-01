AM: Nav ziņu par Irākā dienošo Latvijas karavīru apdraudējumu

Ministrs uzsvēra, ka tādi uzbrukumi, kādus piedzīvoja ASV vēstniecība Irākā ir kategoriski nepieņemami un stingri nosodāmi. Vienlaikus ministrs pauda cerību, ka pasaule nepiedzīvos tālāku situācijas eskalāciju Tuvo Austrumu reģionā, no kā lielākie cietēji būtu šī reģiona civiliedzīvotāji.

Latvija ar savu kontingentu īsteno Irākas drošības spēku apmācību, pilnībā iekļaujoties Dānijas kontingenta sastāvā, kas izvietots Irākas un ASV kopīgi pārvaldītajā militārajā bāzē. Bāze atrodas 160 kilometrus uz rietumiem no Bagdādes. Ņemot vērā Latvijas karavīru zināšanas par Krievijas ražojuma ieročiem, militārie instruktori ir ieņēmuši stabilu nišu šo ieroču pielietojuma apmācībā.

Tāpat AM izskata iespēju un plāno Latvijas kontingentu Irākā palielināšanu līdz 30 instruktoriem. No militārā viedokļa raugoties, Irākas vietējo spēku militāro spēju pilnveidošana, ar ko nodarbojas Latvijas karavīri Irākā, ir nozīmīgs nosacījums "Daesh" veiksmīgai apkarošanai, ņemot vērā vietējo valsts struktūru svarīgo lomu teroristu tīkla un infrastruktūras izskaušanai, iepriekš skaidrojusi AM.