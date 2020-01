Drons, kas nogalināja Kasemu Soleimani

Irānas ģenerāli Kasemu Soleimani piektdien netālu no Bagdādes lidostas, visticamāk, nogalināja raķete, kas raidīta no amerikāņu militārā drona „MQ-9 Reaper”. Par „dronu karali” dēvētais lidaparāts maksā 16 miljonus ASV dolāru un ASV armija to izmanto kopš 2001.gada.