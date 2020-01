Horoskopi visai nedēļai

AUNS Zvaigznes iesaka izmantot nedēļu jaunu kontaktu dibināšanai. Brīžiem būsi ļoti kaislīgs savā rīcībā, aktīvi aizstāvēsi savu viedokli, iesaistīsies sabiedriskās diskusijās. Šī nedēļa var būt ļoti zīmīga Auniem, kuri saistīti ar politiku, žurnālistiku un zinātniski pētniecisko darbību. Ļoti būtiski, lai tu nekļūtu pārlieku emocionāls, neļautu pārmērīgu vaļu mirkļa impulsiem. Ja spēsi saglabāt diplomātisku nostāju, tevi it visā pavadīs veiksme!

VĒRSIS Nedēļas sākumā vēlams būt savaldīgākam, atturēties no asām diskusijām, kā arī pārlieku principiālas nostājas. Lielu nozīmi panākumos spēlēs iecietība, prasme uzklausīt un pieņemt citādi domājošos. Tev padosies visu veidu pedagoģiskās aktivitātes, jaunu kontaktu veidošana, radošo ieceru īstenošana. Esi pretimnākošāks visu veidu novitātēm, neliec šķēršļus pārmaiņām, kuras nepieciešamas tavā ikdienā. Laulības dzīvē visādi centīsies veicināt kaislības, romantisko noskaņu.

VĒZIS Profesionālajā jomā nāksies būt pacietīgam, neatlaidīgam un tālredzīgam. Pateicoties intuīcijai, tev var izdoties laikus saskatīt dažādus zemūdens akmeņus un sekmīgi no tiem izvairīties. Kolēģi ar skaudību nolūkosies tavā izveicībā. Taču tu nebūsi iedomīgs: ja kādam no līdzgaitniekiem vajadzēs padomu vai morālu atbalstu, tu nekautrēsies to arīdzan sniegt. Nedēļas izskaņā jūtami aktualizēsies ar māju, privāto dzīvi saistīti jautājumi.