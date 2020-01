''Zelta globusu'' kā labākā dramatiskā filma saņem "1917"

"1917" režisors Sems Mendess saņēma "Zelta Globusu" kategorijā "labākais režisors".

Režisora Kventina Tarantīno filma "Once Upon a Time in Hollywood" ("Reiz Holivudā"), kas bija nominēta piecām godalgām, saņēma trīs "Zelta globusus" kategorijās "labākā komēdija/mūzikls", "labākais kinoscenārijs" un "labākais otrā plāna aktieris", kur balvu ieguva Breds Pits.

Balvu kategorijā "labākais aktieris dramatiskā filmā" saņēma Hoakins Fīnikss par lomu kinolentē "Joker" ("Džokers").

Savukārt balvu kategorijā "labākā aktrise dramatiskā filmā" saņēma Renē Zelvēgere par amerikāņu aktrises un dziedātājas Džūdijas Gārlendas attēlojumu filmā "Judy".

Kategorijā "labākā aktrise otrā plāna lomā" balvu ieguva Lora Derna par lomu studijas "Netflix" filmā "Marriage Story" ("Laulības stāsts").

"Zelta globusu" ceremoniju rīko Holivudas Ārzemju preses asociācija, kas arī izraugās uzvarētājus. Tādēļ, lai gan prestižāka par ASV Kinoaktieru ģildes (SAG) godalgām, "Zelta globusa" balvas nav precīzākais rādītājs prestižās "Oskara" balvas potenciālajiem laureātiem, tomēr zināmu priekšstatu par iespējamajiem uzvarētājiem tā ļauj gūt.

"Zelta globusu" ieguvēji galvenajās kategorijās:

FILMAS

Labākā dramatiskā filma - "1917";

Labākā aktrise dramatiskā filmā - Renē Zelvēgere, "Judy";

Labākais aktieris dramatiskā filmā - Hoakins Fīnikss, "Joker";

Labākā komēdija vai mūzikls - "Once Upon a Time... in Hollywood";

Labākais aktieris komēdijā vai mūziklā - Tarons Edžertons, "Rocketman";

Labākā aktrise komēdijā vai mūziklā - "Awkwafina", "The Farewell";

Labākā aktrise otrā plāna lomā - Lora Derna; "Marriage Story";

Labākais aktieris otrā plāna lomā - Breds Pits, "Once Upon a Time in Hollywood";

Labākā citvalodu filma - "Parasite";

Labākais režisors - Sems Mendess, "1917";

Labākais kinoscenārijs - Kventins Tarantīno, "Once Upon a Time in Hollywood";

Labākā animācijas filma - "Missing Link".

TELEVĪZIJAS SERIĀLI

Labākais dramatiskais seriāls - "Succession" (HBO);

Labākā aktrise dramatiskā seriālā - Olīvija Kolmena, "The Crown" ("Netflix");

Labākais aktieris dramatiskā seriālā - Braiens Koks, "Succession" (HBO);

Labākais komēdijseriāls vai mūzikls - "Fleabag" (BBC);

Labākā aktrise komēdijseriālā vai mūziklā - Fēbe Volere-Bridža, "Fleabag" (BBC);

Labākais aktieris komēdijseriālā vai mūziklā - Rami Jusifs, "Ramy" ("Hulu");