No pirmdienas spēkā stājas jaunā TV3 programma

No šodienas raidlaiku mainīs raidījums "Bez tabu". Ja patlaban tas skatītājiem ir pieejams darbdienās plkst.19.35, tad no 6.janvāra raidījuma vadītāji - Agnese Drunka, Evelīna Strazdiņa, Egons Reiters un Juris Šteinbergs - skatītājus uzrunās plkst.19.10.

Ik vakaru kanāls TV3 skatītājiem piedāvās jaunās komandas veidotās "TV3 ziņas", kurās par dienas svarīgākajiem notikumiem un aktualitātēm turpinās informēt moderatori Arnis Krauze, Kristīne Anže un Edijs Bošs. No 6.janvāra "TV3 ziņām" tiks mainīts raidlaiks - no pirmdienas līdz sestdienai tās būs skatāmas plkst.20, bet svētdienās plkst.19. Ziņas producēs līdzšinējais "TV3 ziņu" producents Alvils Vīksne un bijušais LNT ziņu producents Valdis Francis.

Tāpat no šodienas TV3 piedāvās jaunumu - raidījumu "TV3 ziņas īsumā". Tas būs skatāms ik darbdienu plkst.18. Raidījumā moderatori īsi iezīmēs būtiskākos dienas notikumus, par kuriem plašāk informēs ziņās plkst.20.

Kanāls LNT, kā arī "Kanāls 2" turpinās darbību saskaņā ar spēkā esošajām licencēm, līdz brīdim, kad tiks izsniegtas jaunās licences. Jau no 2020.gada 1.janvāra kanāls LNT, kas pēc jaunās licences saņemšanas mainīs zīmola nosaukumu uz "TV3 Life", piedāvās gan jaunu vizuālo identitāti, gan plašu programmu izklaidei, iedvesmai un atpūtai - pasaulē atzītus seriālus, raidījums, realitātes šovus un filmas.

LETA jau ziņoja, ka no decembra sākuma kanālā LNT tiek pārraidīti TV3 veidoti ziņu un informatīvie raidījumi, daļēji spēkā stājoties uzņēmumā sāktajai televīzijas kanālu reformai.

Mediju grupa "All Media Baltics" no decembra Baltijā strādā ar TV3 zīmolu, savukārt kanāls LNT vairs neturpina darbu esošajā formā. Kompānijā tiks paplašināts kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmērs, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veido arī vienotu ziņu dienestu.