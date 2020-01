Pirmdienas rītā daudzviet apledojuši ceļi

Nedēļas pirmajā dienā apgrūtināti braukšanas apstākļi Ainažu šosejā (A1), Vidzemes šosejā (A2), Valmieras šosejā (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejā (A6) no Rīgas līdz Nīcgalei, Bauskas šosejā (A7) no Rīgas līdz Iecava, Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā, Liepājas šosejā (A9) no Rīgas līdz Saldum, Ventspils šosejā (A10) no Rīgas līdz Talsiem, Rēzeknes šosejā (A12) no Jēkabpils līdz Ludzai, Grebņevas-Medumu šosejas (A13) posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, Rēzeknes apvedceļā (A15), kā arī Koknese šosejā (P80).