Vecākā līgava Tukuma novadā pērn bijusi 81 gadu veca, līgavainis - 82 gadus vecs

Pirmo reizi pie altāra devās 212 cilvēki, otro reizi - 87, bet trešo - 12. Vecumā līdz 18 gadiem laulībā stājusies viena sieviete, vecumā no 18 līdz 25 salaulājušās 20 sievietes un astoņi vīrieši. Visvairāk laulību slēdza sievietes un vīrieši vecumā no 26 līdz 35 gadiem. Vecumā no 36 līdz 50 gadiem apprecējušās 50 sievietes un 40 vīrieši, bet vecumā no 51 līdz 60 gadiem - 14 sievietes un 20 vīrieši. Virs 60 gadu vecuma laulības slēdza 11 sievietes un 13 vīrieši. Vecākā līgava gredzenus mijusi 81 gada vecumā, savukārt līgavainis - 82 gadu vecumā.