"Cirque du Soleil" jaunākā izrāde tuvojas Rīgai

Šovs sākas ar to, ka galvenā varone, pusaudze Kristāla, vēlas aizbēgt no apnicīgās realitātes un pabūt vienatnē. Viņa aizskrien līdz dīķim, sāk slidot un ielūst ledū. Tā Kristāla nokļūst citā pasaulē, paralēlā realitātē, savā iedomu pasaulē, kurā satiekas fantāzijas un realitāte. Tur viņa iemācās sadzirdēt savu iekšējo balsi, saprast savu patieso būtību, atrast savu identitāti, unikalitāti un radošo pusi. Šis ir patiešām emocionāls un krāsains šovs. Galvenās lomas tēlotāja, kanādiešu slidotāja Hjordisa Lī stāsta, ka viņa izbauda Kristālas lomas atveidošanu, jo viņas tēls ir ļoti dziļš un izaicinošs gan mentāli, gan emocionāli. Savukārt galvenās varones alter ego pasaku pasaulē attēlo gruzīnu izcelsmes krievu daiļslidotāja Nikola Gosvijani, kura atzīst: “Man cirks ir paticis vienmēr, bet bērnībā, nodarbojoties ar daiļslidošanu, es nevarēju iedomāties, ka reiz piedalīšos cirka izrādē.”

Baudīt uzstāšanos Maskavā bija ieradušies arī žurnālisti no Latvijas un interneta personības Renārs Zeltiņš ar kundzi Ievu Kohu-Zeltiņu un Evelīna Pārkere ar draudzeni Patrīciju Annu Vavilovu. Kā atzīst Ieva Koha-Zeltiņa – adrenalīns un sajūsma, ko izjūt izrādes mākslinieki, veiksmīgi nonāk līdz skatītājiem, savukārt Renārs Zeltiņš uzsver: papildus tam, ka šis šovs ir balets uz ledus ar akrobātikas elementiem sintēzē ar mūziku, pamatā ir stāsts par cilvēku, kuram ir svarīgi, kā viņš jūtas šajā pasaulē, pat ja viņš ir citādāks.

Ņemot vērā to, ka šovs norisinās uz ledus, ikvienam tā dalībniekam ir jāmāk slidot. Pirms trim gadiem, kad šī izrāde tika pirmo reizi veidota, ikvienam trupas dalībniekam vismaz divas stundas dienā bija jāpavada slidošanas treniņos. Daudzi mākslinieki pirms tam slidot nemaz nemācēja, tādēļ izrādes iestudēšanas process bijis izaicinājumu pilns. Arī trapeces akrobāts Žeroms Sordijons, kas Cirque du Soleil strādā jau divus gadus, atzīst, ka akrobātika uz ledus atšķiras no viņa ierastajiem trikiem, jo akrobātika jāizpilda ar slidām kājās un nepieciešams veiksmīgi piezemēties uz cietā ledus.

CRYSTAL šova trupā kopā ir ap 100 cilvēkiem, no kuriem 43 ir mākslinieki, 3 ir mūziķi, 1 - klauns un pārējie ir tehniskie darbinieki. Lai pārvadātu visus tērpus, skatuves aprīkojumu un dekorācijas, ir nepieciešama divdesmit viena kravas automašīna. Kritiķi un skatītāji visā pasaulē jau ir augstu novērtējuši šovu CRYSTAL, jo tajā veiksmīgi apvienojušies profesionāli akrobāti un augstākā līmeņa slidotāji, kuriem nācies apgūt pavisam jaunas prasmes.

Cirque du Soleil ir viens no pasaulē pazīstamākajiem, lielākajiem un iespaidīgākajiem cirkiem. No uzņēmuma dibināšanas brīža ir radīti brīnumaini priekšnesumi un sniegta iespēja tos baudīt aptuveni 180 miljoniem skatītāju vairāk nekā 450 pilsētās visos sešos kontinentos. Cirque du Soleil šobrīd strādā virs 4000 darbinieku un 1300 izpildošo mākslinieku no gandrīz 50 valstīm. 2018. gadā pasaulē vienlaicīgi tika demonstrētas pat 19 izrādes.