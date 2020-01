Pensiju sistēmas 2.līmeņa mantošanai pieteicies tikai 1% jeb 10 000 personu

No pieteikumu iesniedzējiem 3737 cilvēki izvēlējušies savu uzkrājumu pensiju otrajā līmenī pievienot citas personas pensiju otrajam līmenim, 6266 - nodot mantošanai, bet pārējie 192 - pievienot valsts pensiju speciālajam budžetam.

Iespēja pieteikties šī uzkrājuma mantošanai ir vairāk nekā miljonam cilvēku, uzsvēra Daine. Līdz ar to pašlaik šo iespēju ir izmantojis vien aptuveni 1% potenciālās kopējās auditorijas.

Jau vēstīts, ka no šī gada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties mantot otrā līmeņa pensijas, bet, ja izvēle netiks izdarīta, uzkrājums tā veicēja nāves gadījumā tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Pēc VSAA 30.septembra datiem, gandrīz puse jeb 49% no visiem 1 289 547 pensiju otrā līmeņa dalībniekiem bija uzkrājuši līdz 2000 eiro, 29% - no 2000 līdz 5000 eiro, 16% - no 5000 līdz 10 000 eiro, bet 6% - vairāk nekā 10 000 eiro lielu kapitālu.