Kazāks: Lielāki ieņēmumi budžetā ne vienmēr nozīmē nodokļu likmju celšanu

Pēc viņa minētā, tādēļ viens no politiķu uzdevumiem būs izvērtēt dažādus budžeta ienākumu kanālus un vērtēt, kādēļ par vieniem un tiem pašiem ienākumiem var maksāt dažādus nodokļus. Tas ļautu budžetā iekasēt vairāk, pēc būtības neceļot nodokļu likmes, bet izlīdzinot nodokļu piemērošanas noteikumus.

"Kā trešais variants, ja naudas ir par maz, vienmēr paliek nodokļu likmju celšana. Jautājums ir, vai sabiedrība, piemēram, ir ar mieru runāt par progresīvāku iedzīvotāju ienākuma nodokli? Uz galda var uzlikt jebkādus izmaiņu variantus. Jautājums ir par to, par ko sabiedrība un politiķi var vienoties," norādīja Latvijas Bankas vadītājs.

Tomēr viņš uzsvēra, ka pirms jebkuru izmaiņu veikšanas politiķiem būtu jāformulē, kāds ir to mērķis. "Galvenais jautājums ir, kāds ir mērķis, un tad tam var atrast atbilstošāko instrumentu. Vai mērķis ir mazināt nabadzību? Vai mērķis ir mazināt ienākumu nevienlīdzību? Vai mērķis ir iekasēt budžetā lielāku naudas apmēru? Vai tas ir kaut kas cits? Vai tas ir kāds apkopojums no šiem dažādajiem mērķiem? [..] Atkarībā no šī mērķa būs instrumenti, un tad varēs lemt, ko darīt tālāk. Latvijas Banka var iedot tikai iespējamās izvēles, bet lēmumi būs politiķu pusē," sacīja Kazāks.