Līdz 15.janvārim jāveic obligātās sociālās iemaksas no ceturtajā ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

Iemaksas apmērs ir 32,15% no brīvi izraudzītas saņemtās autoratlīdzības daļas, bet ne mazāk kā no 430 eiro. Savukārt obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

Iemaksu veikšana ir obligāta tiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās (ar vismaz 430 eiro lielu algu). Pēc šādas atlīdzības saņemšanai cilvēkam līdz nākamā mēneša 10.datumam ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 25% vai 50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu. Ja autordarbs tiek veikts darba tiesisko attiecību ietvaros vai, ja autordarba izpildē tiek izmantota darba devēja materiāli tehniskā bāze (telpas, aprīkojums u.c.), nosakot ienākumu no autoratlīdzības, izdevumu normu nepiemēro.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 25% apmērā, tas ir, 150 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 450 eiro un autors to saņem 2019.gada decembrī, tad līdz 2020.gada 10.janvārim autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2020.gada 15.janvārim jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no vismaz 430 eiro, tas ir, 138,25 eiro apmērā.

Pašnodarbinātās personas statusā autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), vai iesniedzot iesniegumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī - līdz 2020.gada 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 2021.gada 15.janvārim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID Ziņojums par pašnodarbinātā veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt, izmantojot VID EDS, personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi), nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Veidlapa "Ziņojums par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī" pieejama VID mājaslapas sadaļā "Privātpersonām/Autoratlīdzība".

Autoratlīdzības saņēmējam no autoratlīdzības ienākuma obligātās iemaksas nav jāveic, ja viņam ir noteikta I vai II grupas invaliditāte vai arī viņš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Papildus VID informēja, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 430 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.