Saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem Valsts robežsardzē sāktas dienesta pārbaudes

"Kad nepieciešams atlaist Rīgas domi, tad triecienā tiek virzīti normatīvie akti caur Saeimu. Lai sakārtotu likumdošanas bāzi uz robežām un nepastāvētu interpretācijas par zemes irdināšanas dziļumu, to nevar izdarīt. Mēs no VK skaidri dzirdējām, ka nav ārējo normatīvo aktu, kas regulētu valsts iekšējās robežas uzturēšanu. Kas par to atbildīgs? Robežsardze? Mums ir Ministru kabinets, Saeima, vesela ierēdņu armija," uzsvēra ministrs.