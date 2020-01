"Urbānā istaba": Ķīnā taps internetveikala "Alibaba" jauna galvenā mītne

Interneta giganta galvenā mītne atradīsies Ķīnas lielpilsētā Šanhajā, Sjuhuei upes krastā, ar skatu uz pilsētas centrālo biznesa rajonu. Jaunā "Alibaba" ēka no citām atšķirsies ar savdabīgo struktūru - ēkas biroji būs iedalīti blokos, kas vīsies ap centrālo zāli jeb pagalmu. Ēkas vidū atradīsies "sociālais kodols", kur varēs pulcēties darbinieki, izvēdināt galvu, bet no birojiem centrālo ēkas daļu varēs manīt no vairākām terasēm. Arhitekti paredz, ka šī ēka būs uzņēmuma simbols, kas atspoguļos internetveikala "Alibaba" darba ētiku.