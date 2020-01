Rīga mūru ieskāvumā: kādēļ nojauca pilsētas nocietinājumus?

Līdz mūsdienām par iespaidīgo Rīgas mūri liecina masīva ķieģeļu siena Vecrīgā, Trokšņu ielā un vēl daži šīs diženās struktūras fragmenti, kas izkaisīti vecpilsētā. Senāk mūris apņēma Rīgas kodolu un sargāja to no uzbrucējiem, taču 19. gadsimta beigās to demontēja.