VVD lūdz Lietuvu sniegt informāciju par Kuršu jomā nopludināto notekūdeņu piesārņojumu

Saskaņā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta sniegto informāciju, ņemot vērā Baltijas jūrā valdošo vēju un straumju virzienu no dienvidrietumiem, Latvijā veiktā jūras vides monitoringa rezultāti pastāvīgi uzrāda paaugstinātu piesārņojuma - fosfora un slāpekļa savienojumu - līmeni pie Latvijas - Lietuvas robežas. Vissliktākā situācija ir no robežas līdz Jūrmalciemam, ko apstiprinājis arī pētījums par ēdamgliemeņu augšanu. Tālāk - no Jūrmalciema Liepājas virzienā - situācija pakāpeniski uzlabojas, skaidro VVD speciālisti.