"Purvīša balvai" nominē arī māksliniekus Jāni Šneideru un Aiju Zariņu

Purvīša balvai Šneiders nominēts par personālizstādi "Vieta" galerijā "Look", kas bija apskatāma no pagājušā gada 17.oktobra līdz 8.novembrim, bet māksliniece Aija Zariņa - par personālizstādi "Mosties, mosties reiz, svabadais gars" Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Kupola zālē, kas vēl ir apskatāma līdz 2.februārim.

Kopumā eksperti šajā periodā nominācijām izvirzīja deviņus vizuālās mākslas notikumus, un to vidū bija Ances Vilnītes un Elīnas Semanes performance "Māksla ir kā mamma, to nevar izvēlēties", Ievas Kraules-Kūnas un Elīnas Vītolas "Mākslinieku krīzes centrs" galerijā "Low", Kaspara Groševa un Ievas Putniņas izstāde "Resnie rūķi (Ņūdžersijas ausis)", Lindas Boļšakovas personālizstāde "Off Spring", Intas Rukas izstāde "Zem tām pašām debesīm", Jāņa Murovska izstāde "... un plūsma... Jānis Murovskis... sietspiede..." un Ivara Heinrihsona izstāde "Haosa teorija".