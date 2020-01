Šosezon gripa laupījusi septiņu cilvēku dzīvības

Mirušo vecums bija no 53 līdz 89 gadiem, no tiem piecas bija sievietes un divi vīrieši. Visiem pacientiem bija blakus saslimšanas, piemēram, hroniskas sirds, asinsvadu un elpceļu slimības, cukura diabēts, hroniskas nieru un aknu saslimšanas. Neviens no šajā periodā mirušajiem nebija vakcinēts pret gripu, norādīts SPKC pārskatā.