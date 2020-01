Prokurors neapmierināts ar kukuļņemšanā apsūdzētā Jelgavas slimnīcas vadītāja attaisnošanu

Tāpat ziņots, ka, Augstākajai tiesai (AT) atceļot spriedumu pilnīgi un nosūtot lietu jaunai iztiesāšanai, lieta atkal bija nonākusi Jelgavas tiesā (tagad Zemgales rajona tiesa). AT 2017.gada 18.jūlijā atcēla divu zemāko instanču - Jelgavas tiesas un Zemgales apgabaltiesas - attaisnojošos spriedumus. AT savā lēmumā norādīja, ka apspriedes istabas noslēpuma kā procesuāla institūta nozīme ir saistīta ar tiesnešu neatkarības principu un to pakļaušanos tikai likumam.