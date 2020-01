"Sliktas komēdijas" nākamā daļa. Ko īsti vēlas Lielbritānija?

Svarīgi atzīmēt, ka nākotnes Eiropas Savienības un Lielbritānijas tirdzniecības līgumam, kas teorētiski varētu balstīties uz CETA bāzes, ir jāņem vērā tirdzniecības attiecība starp abām pusēm. Piemēram, Eiropas Savienībā no Kanādas tiek eksportēti vien 10% preču, bet Lielbritānijā ES ir svarīgākais partneris ar 45% no kopējā tirdzniecības apjoma.

Skaidrs ir viens, ka politiķi darīs to, ko iepriekš teikuši. Būtu muļķīgi domāt, ka notiks kādas pēkšņas atteikšanās un atkāpšanās no savām pozīcijām. Bet, ja Lielbritānija tik tiešām vēlas to, par ko runā – vienu no sarežģītākajiem tirdzniecības līgumiem, kāds jebkad pasaulē ir izveidots, un panākt vienošanos par to vien deviņu mēnešu laikā –, atliek vien minēt, vai tas neradīs jaunas politiskās kaislības.