Kāpēc prokuratūra nenovērsa Kristīnes Misānes izdošanu Dienvidāfrikai?

Latvijas pilsone Kristīne Misāne uz Latviju ar bērniem atbēga 2018. gada maijā. Kristīne atzīst, ka tādējādi pārkāpusi jaunākā bērna - savas meitiņas, saskarsmes tiesības ar tēvu – Dienvidāfrikas pilsoni. Kristīne par vardarbību no vīrieša bija vērusies jau Dienvidāfrikas tiesībsargājošajās iestādēs, taču tas vīrieti sadusmoja vēl vairāk un apdraudēta bijusi ne vien Kristīnes, bet arī meitiņas dzīvība un veselība.

2018. gada 9. decembrī Kristīne darba darīšanās no Latvijas, kur pusgadu jau bija dzīvojusi, lidoja uz Mozambiku – valsti blakus Dienvidāfrikai, kur viņa ilgus gadus dzīvoja un vadīja savu biznesu. Bet jau Dānijas lidostā viņu aizturēja un apcietināja, jo Dienvidāfrika pēc bērna tēva apsūdzības viņu izsludināja meklēšanā par bērna nolaupīšanu, dokumentu viltošanu un citiem pārkāpumiem.

“Viņai draud sods līdz 15 gadiem, kas, zinot Dienvidāfrikas ieslodzījuma vietu apstākļus, no turienes neatgriežas, un, līdz ar to bērni savu māti var nekad neredzēt,” saka Kristīnes māsa.

Lai būtu pamats Latvija pilsoni izprasīt no citas valsts, pārkāpumam būtu jābūt tik smagam, lai iespējamais sods būtu vismaz gads cietumā.

Taču prokurors Kaspars Kalniņš, kurš pieņēma lēmumu, skaidro - sava bērna aizvešanu no Dienvidāfrikas Latvija uzlūko nevis kā bērna nolaupīšanu, bet saskarsmes tiesību pārkāpšanu. Bet par šādu pārkāpumu Latvijā neparedz vairāk par trim mēnešiem cietumā. Tikai pērnā gada beigās, Ārlietu ministrijas mudināta, Latvijas Ģenerālprokuratūra gan aizsūtīja Dānijai vēstuli ar lūgumu apturēt Kristīnes izdošanu Dienvidāfrikai šīs valsts cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Tomēr lēmumu saistībā ar iespēju prasīt viņas izdošanu uz Latviju prokuratūra nemainīja.

Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors Kaspars Kalniņš pauž, ka nevarēja rīkoties citādi. “Prokuratūra jau vadās no likuma. Ja likuma ietvarā nav iespējams Eiropas apcietinājuma lēmums, tad, diemžēl, neko citu šajā situācijā, vadoties no likumdošanas, nav iespējams izdarīt.”

Kristīnes māsa gan vairākkārt mudināja prokuratūru izprasīt papildus pierādījumus, - arī par apsūdzībām dokumentu viltošanā un krāpniecībā, kas ļautu kvalificēt tos kā smagākus pārkāpumus. “Pēc lielas lūgšanās augustā es panācu, ka Latvijas ģenerālprokuratūra nosūta Dānijas Ģenerālprokuratūrai lūgumu pieprasīt no Dienvidāfrikas papildus materiālus par inkriminētajām apsūdzībām, uz kā pamata varēt izdot to Eiropas aresta orderi. Bet Dānija bija ļoti neatsaucīga, viņi pateica, ka Dānija savu lēmumu ir pieņēmusi par Latvijas pilsoņa izdošanu, un nav pamata vairāk pieprasīt no Dienvidāfrikas nekādus papildus izmeklējumus,” atceras Kristīnes māsa.